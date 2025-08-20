Alles zu oe24VIP
Erdbeben Richterskala
© Getty

Stärke von 2,2

Leichtes Erdbeben in Innsbruck

20.08.25, 09:48 | Aktualisiert: 20.08.25, 11:42
Teilen

Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Mittwoch um 3.46 Uhr in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ereignet. 

Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,2. Das Beben wurde vereinzelt schwach verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit.

Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell/erdbeben auszufüllen, die App QuakeWatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.

