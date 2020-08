Lokal-Besucher mit Corona infiziert: Aufruf an Gäste

Öffentlicher Aufruf nach Infizierten-Fall in Innsbrucker Lokal.

Das Land Tirol hat Dienstagabend erneut vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet: Personen, die sich am 13. August zwischen etwa 13.00 Uhr und 14.30 Uhr im Lokal "Machete Burrito Kartell" in Innsbruck aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Der Grund: Eine an Corona erkrankte Person hielt sich zur Mittagszeit im Lokal, in dem zu dieser Zeit von einer generell erhöhten Gästefrequenz auszugehen sei, auf. Bei Symptomen eines grippalen Infekts der Atemwege wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen, plötzlicher Verlust des Geschmacks und Geruchssinns solle umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden.

256 Infizierte in Tirol