Loopings, Lichter, Leckerein: Vergnügungspark in Olympiaworld Innsbruck

Hier wird sogar Zuckerwatte-Essen zu einer olympischen Disziplin.

Tirol. Der Vergnügungspark Innsbruck verwandelt noch bis 20. Juli das Freigelände der Olympiaworld Innsbruck in ein buntes Paradies aus Lichtern, Loopings und Leckereien. Ob man Lust auf Adrenalin, Kindheitserinnerungen oder einfach einen entspannten Nachmittag mit Freunden und Familie hast – hier kommt jeder auf seine Kosten.Täglich von 14 bis 23 Uhr heißt es: einsteigen, festhalten und Spaß haben. Für die Mutigen gibt’s Highspeed-Action mit Fahrgeschäften wie No Limit XXL, Black Out oder dem kultigen Magic – nichts für schwache Nerven. Wer’s lieber klassisch mag, dreht ein paar Runden im Autodrom oder schießt ein paar Rosen an der Schießbude.