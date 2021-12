Messer-Attacke in WG: Mann sticht zwei Mitbewohner nieder

Wie schwer Verletzungen sind, ist noch unbekannt.

Innsbruck. Donnerstagmittag um etwa 12.45 Uhr kam es in einer Wohngemeinschaft in der Prinz-Eugen-Straße im Innsbrucker Stadtteil Pradl zu einer Messer-Attacke. Ein 27-jähriger Österreicher soll auf seine zwei Mitbewohner eingestochen haben, wie "orf.at" berichtet. Beide Opfer wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch unbekannt.

Was war passiert? In der Wohngemeinschaft ist ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern und einer Frau eskaliert. Ein 27-jähriger Österreich zückte schließlich das Messer und verletzte seinen 22-jährigen Mitbewohner als auch seine 22-jährige Mitbewohnerin. Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt – noch werden alle die drei befragt.

27-Jähriger festgenommen

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizei-Sonderkommando waren im Einsatz.