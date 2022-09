Messer-Mord an Vater (63): Sohn schweigt weiter eisern

Den Mord an seinem Vater hat der Sohn eingeräumt. Doch mehr sagt er nicht.

Tirol. Im Fall des getöteten 63-Jährigen im Innsbrucker Stadtteil Hötting – ÖSTERREICH berichtete – sagt der tatverdächtige Sohn (38) kein einziges Wort mehr. „Es ist derzeit aussichtslos, er kommuniziert nicht, sagte der stellvertretende LKA-Leiter Gert Hofmann. Die Obduktion des Opfers hatte ein Tötungsdelikt bestätigt, der 63-Jährige starb durch mehrere Stichverletzungen.

Die Tatwaffe konnte ­bisher nicht identifiziert werden. Es wurden aber mehrere Messer gefunden. Deren Untersuchung sei noch im Laufen, so Hofmann.

Der Vater war Mittwochabend tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Am selben Abend tauchte der Sohn bei der Polizei am Flughafen auf und gab an, einen Mord begangen zu haben. Seitdem schweigt er eisern.