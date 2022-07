Mord-Versuch: Mann rammt Freundin Messer in die Schulter

Der 23-Jährige wurde vor Ort von Beamten der Polizeiinspektion Hötting wegen Verdacht des versuchten Mordes festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht.

Tirol. Am Freitag gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei von der Rettung in eine Wohnung in Innsbruck, Stadtteil Hötting gerufen, weil dort eine Frau mit der Schulter auf ein Messer gefallen sei – tatsächlich stellte sich aber heraus, dass ein 23-Jähriger (afghanischer Staatsbürger) seine 24-Jährige Freundin (österreichische Staatsbürgerin) im Zuge eines Streites mit einem Messer attackierte und im Schulterbereich sowie am linken Oberschenkel Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Küchenmesser (Gesamtlänge 35 cm, Klingenlänge 22 cm), wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Der 23 jährige wurde vor Ort von Beamten der Polizeiinspektion Hötting wegen Verdacht des versuchten Mordes festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht, wo er sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet. Die 24 jährige wurde in der Klinik Innsbruck ärztlich versorgt und über Nacht in der Klinik stationär aufgenommen. Sie wurde am 30.07.2022 wieder entlassen und konnte mittlerweile einvernommen werden. Weitere Erhebungen und Spurenauswertungen sind aktuell im Gange. Die Einvernahme des 23 jährigen Beschuldigten ist für Sonntag den 31.07.2022 geplant und anschließend wird die Staatsanwaltschaft Innsbruck betreffend weiterer Verfügungen kontaktiert. Die Amtshandlung wird vom LKA Tirol geführt.