E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Neue App sammelt gefährliche Stellen in den Bergen

11.08.25, 10:31
Das Ziel ist eine bessere Informationslage für Bergsportler und für lokale Entscheidungsträger.

Tirol. Eine neue Web-App namens „AlpsWatch“ soll künftig die Erfassung und Vorhersage von Naturgefahren in den Bergen verbessern. Bei der derzeit noch in der Testphase befindlichen Anwendung können Experten gefährliche Stellen im Hochgebirge melden. 

Projektleiter Michael Rosendorfer zu orf.at: „Die App ist so konzipiert, dass die Bedienung recht einfach ist. Sie ist auch dafür gemacht, dass man sie während der Bewegung am Berg verwenden kann.“ 

Gemeinden können dann die Daten nutzen, um präventiv die Wege zu verlegen. Im November ist der Release geplant.

