Osttirol Lok
Neue Koralmbahn

Neue Lok namens Osttirol bringt rascher nach Wien

21.01.26, 20:21 | Aktualisiert: 22.01.26, 08:49
Auch die Osttiroler profitieren von der Koralmbahn.

Tirol. Mit einer symbolischen Taufe wurde die Taurus-Lokomotive 1116 „Osttirol“ offiziell als Botschafterin für Osttirol am 21. Jänner auf ihre Reise geschickt.  

Besondere Bedeutung kommt der Loktaufe vor dem Hintergrund der neuen Koralmbahn und der Inbetriebnahme des gleichnamigen Tunnels zu. Der zentrale Teil der Eisenbahnverbindung zwischen Graz (Steiermark) und Klagenfurt (Kärnten) gilt als infrastruktureller Quantensprung und rückt Osttirol, das am Ende dieses neuen Korridors liegt, deutlich näher an die urbanen Zentren Wien und Graz heran. 

Per Railjet ist man mit zwei Direktverbindungen von Lienz nach Wien nun rascher in der Bundeshauptstadt. Der RJ 857 (Abfahrzeit 6.17 Uhr) und den RJ 557 (15.17 Uhr) aus Lienz sowie den RJ 556 (7.24) und RJ 856 (16.24) ab Wien brauchen knapp fünf Stunden.

