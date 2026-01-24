Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Julia Scheib
© GEPA

Spindlermühle

Julia Scheib: Heute soll der RTL-Kristall-Traum wahr werden!

24.01.26, 00:30
Teilen

Zehn Jahre nach Eva-Maria Brem greift Julia Scheib nach dem Riesentorlauf-Kristall! In Spindlermühle kann die Steirerin am Samstag die lange ÖSV-Durststrecke beenden und den Sack im Kugel-Krimi vorzeitig zumachen.

Zehn Jahre nach dem letzten österreichischen Riesentorlauf-Kristall steht eine ÖSV-Läuferin unmittelbar vor der Krönung: Julia Scheib reist mit einem komfortablen Polster von 139 Punkten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Camille Rast (SUI) nach Spindlermühle. Am Samstag (10.00/13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) hat die Steirerin die große Chance, die rot-weiß-rote Durststrecke endlich zu beenden.

In den Stapfen von Brem: Scheib vor dem großen Coup

Die Rechnung für die kleine Kristallkugel ist klar: Gewinnt Scheib heute den Riesentorlauf und landet Rast nicht unter den Top 6, ist der Sack vorzeitig zu. Es wäre die erste RTL-Kugel für Österreich seit Eva-Maria Brem im Jahr 2016. Scheib strotzt nach ihrem vierten Saisonsieg am Kronplatz vor Selbstvertrauen, bleibt aber am Boden: „In drei Rennen kann noch sehr viel passieren. Ich bin sehr stabil am Ski, das spricht für mich“, gibt sich die 27-Jährige gewohnt fokussiert.

eva brem
© gepa

Der Hang in Tschechien ist für die Steirerin allerdings noch fast Neuland. Bei ihrem bisher einzigen Antreten in Spindlermühle (2019) verpasste sie das Finale der besten 30. Damals triumphierte Lokalmatadorin Petra Vlhova. Am Samstag will Scheib an diesem Ort Geschichte schreiben.

Shiffrin greift nach Slalom-Kugel

Nicht nur im Riesentorlauf wird es ernst: Auch Mikaela Shiffrin steht vor der vorzeitigen Entscheidung. Die US-Amerikanerin liegt im Slalom-Weltcup satte 268 Punkte vor Camille Rast und könnte sich am Sonntag die Kugel sichern. Nach diesem Wochenende stehen in beiden Disziplinen nur noch jeweils zwei Rennen auf dem Programm.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden