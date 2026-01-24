Julia Scheib: Heute soll der RTL-Kristall-Traum wahr werden!

Zehn Jahre nach Eva-Maria Brem greift Julia Scheib nach dem Riesentorlauf-Kristall! In Spindlermühle kann die Steirerin am Samstag die lange ÖSV-Durststrecke beenden und den Sack im Kugel-Krimi vorzeitig zumachen.

Zehn Jahre nach dem letzten österreichischen Riesentorlauf-Kristall steht eine ÖSV-Läuferin unmittelbar vor der Krönung: Julia Scheib reist mit einem komfortablen Polster von 139 Punkten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Camille Rast (SUI) nach Spindlermühle. Am Samstag (10.00/13.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) hat die Steirerin die große Chance, die rot-weiß-rote Durststrecke endlich zu beenden.

In den Stapfen von Brem: Scheib vor dem großen Coup

Die Rechnung für die kleine Kristallkugel ist klar: Gewinnt Scheib heute den Riesentorlauf und landet Rast nicht unter den Top 6, ist der Sack vorzeitig zu. Es wäre die erste RTL-Kugel für Österreich seit Eva-Maria Brem im Jahr 2016. Scheib strotzt nach ihrem vierten Saisonsieg am Kronplatz vor Selbstvertrauen, bleibt aber am Boden: „In drei Rennen kann noch sehr viel passieren. Ich bin sehr stabil am Ski, das spricht für mich“, gibt sich die 27-Jährige gewohnt fokussiert.

© gepa

Der Hang in Tschechien ist für die Steirerin allerdings noch fast Neuland. Bei ihrem bisher einzigen Antreten in Spindlermühle (2019) verpasste sie das Finale der besten 30. Damals triumphierte Lokalmatadorin Petra Vlhova. Am Samstag will Scheib an diesem Ort Geschichte schreiben.

Shiffrin greift nach Slalom-Kugel

Nicht nur im Riesentorlauf wird es ernst: Auch Mikaela Shiffrin steht vor der vorzeitigen Entscheidung. Die US-Amerikanerin liegt im Slalom-Weltcup satte 268 Punkte vor Camille Rast und könnte sich am Sonntag die Kugel sichern. Nach diesem Wochenende stehen in beiden Disziplinen nur noch jeweils zwei Rennen auf dem Programm.