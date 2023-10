Neuer Seilbahnchef für Tirol

Reinhard Klier ist der neue Obmann der Tiroler Seilbahner in der Wirtschaftskammer.

Tirol. Nach 15 Jahren als Obmann der Seilbahnerinnen und Seilbahner in der Wirtschaftskammer Tirol übergab Franz Hörl am Seilbahntag, der jedes Jahr stattfindet, an den 43-jährigen Reinhard Klier, Vorstand der Wintersport Tirol AG. Der neue Chef der Seilbahner ist Vorstand eines Unternehmens mit 600 Mitarbeitenden, das die Stubaier Gletscherbahn betreibt und im Sportartikelhandel tätig ist.

Im Rahmen der Übergabe wurden auch Hörls Verdienste noch einmal erwähnt. Sein Nachfolger Klier sprach von seinem Einsatz für die Interessen der Seilbahnen und auch davon, dass es immer wieder „zähe Verhandlungen und viel Überzeugungsarbeit“ brauchte.

In seiner Antrittsrede gab Klier einen Ausblick auf die Herausforderungen und Ziele der Tiroler Skigebiete. Er betonte die Bedeutung der Seilbahnbranche für die Wirtschaft in Tirol, denn mit knapp 5.000 Mitarbeitern und 50.000 Beschäftigten im Tourismus sind sie nicht mehr wegzudenken.