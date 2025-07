ÖAMTC-App zeigt wo Drohnenflug verboten ist

Im steilen Gelände ist die tatsächliche Flughöhe schwer einzuschätzen – die maximal erlaubte Flughöhe beträgt 120 Meter.

Tirol. Türkis-blaue Bergseen, steile Felswände, grüne Almen – wer mit der Drohne unterwegs ist, findet in den Bergen eindrucksvolle Motive – aber auch besondere Herausforderungen. "Ein Flug in alpinem Gelände ist technisch anspruchsvoll und verlangt viel Aufmerksamkeit, vor allem im Hinblick auf andere Menschen, Tiere und die sensible Natur", erinnert Thomas Fleer, Drohnen-Experte des ÖAMTC.Viele alpine Regionen – darunter Nationalparks, Natura-2000-Zonen und Vogelschutzgebiete – sind für Drohnenflüge gesperrt oder erlauben sie nur mit Sonderbewilligung. "Wer in der Natur unterwegs ist, sollte sich unbedingt vorab informieren, wo das Fliegen erlaubt ist. Die kostenlose ÖAMTC Drohnen-Info App hilft hier weiter", so Fleer.