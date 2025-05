OneRepublic spielen zum Ischgl-Saisonfinale

Der größter Hit von OneRepublic ist “Counting Stars” von 4,1 Mrd. Youtube-Aufrufen.

Tirol. Seit 30 Jahren lockt Ischgl, das als "Ballermann der Alpen" gilt, mit seinen „Top of the Mountains“-Konzerten ins Paznauntal. Am Samstag, 3. Mai, wird das Saisonclosing mit der US-Gruppe OneRepublic gefeiert. Die Idee hinter der Konzertreihe ist es die Saison im Frühjahr zu verlängern, was alljährlich gelingt. Elton John, Tina Turner, Robbie Williams, Rihanna und viele andere Stars haben sich bereits die Ehre gegeben. "Die Stars haben keine Einnahmen mehr durch Plattenverkäufe, dementsprechend sind auch die Gagen für die Konzerte gestiegen", sagt Tourismusobmann Alexander von der Thannen gegenüber dem ORF. Bis zu einer Million Euro bekommen die Künstler für ihren Auftritt. In Summe kostet die Konzertreihe pro Saison mehrere Millionen – bezahlt von den Bergbahnen.

Der Tagesskipass Ischgl/Samnaun inklusive OneRepublic Konzert (13 Uhr) ist um 145 Euro erhältlich.