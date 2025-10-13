Pkw-Lenker krachte in Wohnmobil – 75-Jähriger tot

Ein 75-jähriger Autofahrer ist zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag in Pfunds (Bezirk Landeck) im Spital gestorben.

Der Mann war auf der Reschenbundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen. Der Pkw wurde 50 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen, am Sonntag erlag er in Innsbruck laut Polizei seinen Verletzungen.

Der Verkehrsunfall forderte indes weitere Verletzte. Der 73-jährige Lenker des Wohnmobils wurde leicht, seine 68-jährige mitfahrende Ehefrau schwer verletzt. Ein weiterer Pkw wurde zudem durch herumfliegende Teile beschädigt.