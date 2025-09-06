Alles zu oe24VIP
Yak
© Getty

17-Jährige verletzt

Auto kracht gegen freigelassenes Zirkus-Yak

06.09.25, 10:22
Teilen

Asiatisches Rind und ein Kamel waren von Unbekannten aus einem Zirkus-Gehege freigelassen worden  

Bei der Kollision eines Autos mit einem auf der Straße stehenden Yak ist am späten Mittwochabend in Pfunds (Bez. Landeck) die 17-jährige Beifahrerin verletzt worden. Das asiatische Rind erlitt erhebliche Verletzungen, informierte die Polizei. Das Yak gehört einem Zirkus, der in Pfunds gastiert. Unbekannte dürften sowohl das Yak wie auch ein Kamel freigelassen haben. Das Kamel verletzte sich, als es das Gehege verließ.

Die 20-jährige Lenkerin, die mit der 17-Jährigen kurz vor 23.00 Uhr auf der Reschenstraße (B180) unterwegs war, konnte die Kollision mit dem Rind nicht vermeiden. Die Jugendliche wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Etwaige Zeugen, die Angaben zur Freilassung der Tiere machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfunds (Tel. 059133-7146) in Verbindung zu setzen.

