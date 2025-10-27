Rewe bündelt Logistik für Westösterreich in Tiroler Lager Stams

Lager in Vorarlberg wird geschlossen - 37 Mitarbeiter sind betroffen.

Tirol. Die Rewe Group in Österreich strukturiert ihre Logistik in Westösterreich und schließt voraussichtlich Mitte 2026 das Lager für Vorarlberg in Lauterach (Bezirk Bregenz). Dafür werde das Lager in Stams in Tirol zum zentralen Logistikstandort für Tirol und Vorarlberg aufgewertet, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit.

Mehr als drei Viertel der Waren für Vorarlberg wurden bereits bisher aus Stams bezogen, wodurch die Bündelung einen logischen Schritt darstelle, so Rewe. Das Lager in Stams hat derzeit eine Lagerfläche von 14.000 m2, durch die Erweiterung der Rüstplätze und zusätzliche Regalzeilen werde das Lager effizient ausgebaut. Es entstünden damit auch neue Arbeitsplätze.

Für die 37 betroffenen Mitarbeiter in Lauterach befinde sich "ein Sozialplan in finaler Abstimmung mit den Betriebsräten", heißt es von Seiten des Unternehmens. Zudem werden Gespräche mit ADEG und Sutterlüty zur Übernahme der Beschäftigten geführt. Für das Objekt in Lauterach sei außerdem eine Nachnutzung in Planung. Mit der Marke Billa hatte sich Rewe bereits vor zwei Jahren völlig aus Vorarlberg zurückgezogen.

Für die verbliebenen Logistikabnehmer bringe die Bündelung zahlreiche Vorteile mit sich, verspricht Rewe: So steigt die Warenverfügbarkeit deutlich, da durch die zentrale Lagerung in Stams eine größere Anzahl an Lieferanten eingebunden werden kann. Die direkte Belieferung aus Stams sorge für effizientere Transportwege und optimierte Warenflüsse.