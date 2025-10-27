Neue Hollywood-Romanze? Chris Martin und Sophie Turner sollen ein Paar sein!

Der Sänger und die Schauspielerin. Sind Chris Martin und Sophie Turner etwa das neueste Hollywood-Traumpaar?

In Hollywood brodelt die Gerüchteküche: Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) und „Game of Thrones“-Star Sophie Turner (29) sollen sich daten! Laut einem Bericht der britischen Daily Mail wurden die beiden bereits mehrfach zusammen gesehen – und sollen sich blendend verstehen.

Beide sind derzeit relativ frisch getrennt. Sophie Turner, die als Sansa Stark weltberühmt wurde, beendete erst kürzlich ihre Beziehung mit dem britischen Adelsspross Peregrine Pearson (31) nach rund zwei Jahren. Zuvor war sie mit Musiker Joe Jonas (36) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Die Scheidung wurde im September 2024 offiziell.

Berühmter Coldplay-Fan

Auch Chris Martin ist wieder Single: Seine langjährige Beziehung mit Schauspielerin Dakota Johnson ging im Sommer zu Ende. Nun scheint der Sänger wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben – und Sophie Turner könnte der Grund sein.

Tatsächlich ist Turner schon seit Jahren Coldplay-Fan. In einem alten Video aus dem Jahr 2020 war zu sehen, wie sie sich vor Freude kaum fassen konnte, als sie zum Geburtstag eine persönliche Grußbotschaft von Martin erhielt. Vielleicht war das ja der Anfang einer Hollywood-Lovestory …

Offiziell bestätigt ist die angebliche Liaison bisher nicht – weder Martin noch Turner haben sich zu den Liebesgerüchten geäußert. Doch Fans sind sich sicher: Das könnte das neue Promi-Traumpaar 2025 werden.