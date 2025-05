Rowdy drohte mit Totschlag: E-Autolenker gesucht

Ein 25-Jähriger wurde nach einer Bremsung mit dem Tod bedroht.

Mit der Drohung des "Totschlags" wurde ein 25-jähriger Autofahrer nach einer kurzen Bremsung auf der Inntalautobahn (A12) am Samstagnachmittag konfrontiert: Der Pkw-Lenker hatte aufgrund dichten Verkehrs abgebremst, worauf der Fahrer eines nachfolgenden E-Autos im Verkehr anhaltend aggressiv reagierte. Nach der Abfahrt in Wattens soll er dem 25-Jährigen und seiner Beifahrerin dann durch das Fenster mit dem "Totschlagen" gedroht haben. Am Sonntag suchte die Tiroler Polizei nach Zeugen.

Nach der Bremsung seines Vordermanns auf der Höhe von Volders soll der Lenker des E-Autos ein auffällig rücksichtsloses Fahrverhalten an den Tag gelegt haben. Er missachtete den Sicherheitsabstand, betätigte mehrmals die Lichthupe, überholte rechts, wechselte dann wieder auf die linke Spur und bremste dann so stark ab, dass der 25-Jährige nach eigener Aussage einen Auffahrunfall nur durch den Notbremsassistenten verhindern konnte. Weiters soll auch ein weißer VW-Golf durch knappes Auffahren bedrängt und gefährdet worden sein.

Beide Fahrzeuge verließen die Autobahn an der Ausfahrt Wattens, wo der 25-Jährige schließlich an einer Bushaltestelle von dem E-Auto-Fahrer durch das geöffnete Fenster mit dem "Totschlagen" bedroht wurde. Der Täter hatte ihn zuvor mittels Handzeichen aufgefordert, ihm zu folgen. Zeugen, insbesondere der Lenker des weißen VW Golf und andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben, wurden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7128 zu melden.