Säugling stürzte in Buggy 100 Meter ab – unverletzt

Das Mädchen überstand den Absturz, weil es rechzeitig aus dem Wagerl flog.

Tirol. Es grenzt an ein kleines Wunder: Ein Säugling hat einen Absturz in seinem Kinderwagen über 100 Meter komplett unverletzt überstanden.

Der Buggy machte sich am Gelände eines Bergbauernhofs im Söllandl in einer Unterländer Gemeinde selbständig, stürzte über eine steile Bergwiese ab und schließlich durch eine Waldlichtung. Hier wurde das Mädchen aus dem Korb geschleudert. Das Baby landete dadurch auf weichem Waldboden – das rettete ihm wohl das Leben. Der Buggy krachte über eine Steinmauer auf die Straße. Der Säugling wurde in der Innsbrucker Klinik untersucht – ohne Befund.

Kein Aprilscherz ist übrigens, dass die Pressestelle der Landespolizeidirektion keine Fotos vom sichergestellten Kinderwagen erlaubt, da dieser „zuordenbar“ wäre . . .