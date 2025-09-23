Alles zu oe24VIP
Zwei Wölfe zum Abschuss frei.

Schafrisse

Schadwölfe zur Jagd frei gegeben

23.09.25, 11:51
Zwei neue Abschussverordnungen für Wölfe nach mehreren Schafsrissen in Tirol erlassen. 

Tirol. Nach mehreren Schafsrissen in Osttirol und im Bezirk Innsbruck-Land hat die Tiroler Landesregierung zwei neue Abschussverordnungen für sogenannte „Schadwölfe“ erlassen. In Leisach wurden Mitte September fünf tote und zehn abgängige Schafe gemeldet, in Kolsassberg sechs tote und zwei verletzte Tiere.

Wolf als Verursacher. In beiden Fällen besteht laut Amtstierärzten der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Abschussverordnungen gelten seit Montag für jeweils zehn Kilometer rund um die betroffenen Gebiete und laufen bis Mitte Oktober, der Wolf muss davor auch nicht verjagt werden. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits über die Maßnahme informiert.

