Tiroler Biker (71) lag ganze Nacht schwer verletzt unter Motorrad

Ein 71-Jähriger ist im Tiroler Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) nach einem Sturz eine Nacht lang schwer verletzt im Bereich einer Böschung unter seinem Motorrad eingeklemmt gewesen.

Erst Mittwochfrüh konnte sich der Mann befreien und robbend langsam in Richtung eines Forstweges vorarbeiten. Eine E-Bikerin hörte schließlich seine Hilferufe, fand den 71-Jährigen im Böschungsbereich und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Österreicher erlitt eine schwere Knöchelverletzung, Blessuren am linken Ellbogen sowie multiple Prellungen und Abschürfungen, berichtete die Polizei. Er wurde nach der Bergung sowie der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt in den Schockraum des Krankenhauses in St. Johann in Tirol gebracht und dann operiert.

Sturz über Böschung

Der Mann war Dienstagabend gegen 21.00 Uhr mit seinem Motorrad am Forstweg von der Eggenalm kommend talwärts unterwegs gewesen. Dann hielt er am rechten Wegrand an, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte über die steil abfallende Böschung. Rund fünf Meter unterhalb des Weges kam der 71-Jährige zwischen Bäumen zu liegen. Dabei wurde sein rechter Fuß unter dem Motorrad eingeklemmt.

Ein Alkomattest wurde bei dem Mann indes nicht durchgeführt. Dies sei aufgrund der dringend notwendigen medizinischen Maßnahmen sowohl an der Unfallstelle als auch im Krankenhaus nicht möglich gewesen, hieß es.