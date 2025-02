Tragseil reißt: Skifahrer am Kopf getroffen

Am Samstag um 12:50 Uhr ereignete sich im Skigebiet Glungezer in Tulfes (Tirol) ein Unfall am Tellerlift „Halsmarter“.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tragseil an Stütze 1 durch eine mechanische Einwirkung aus seiner Verankerung gerissen und fiel zu Boden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 40 Personen am Lift. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein 64-jähriger Österreicher vom herabstürzenden Tragseil getroffen, blieb jedoch offenbar unverletzt. Er lehnte eine Untersuchung im Krankenhaus ab, allerdings wurde sein Helm erheblich beschädigt. 40 Personen gerettet Das Liftpersonal brachte die rund 40 betroffenen Personen mithilfe mehrerer Skidoos zur Mittelstation „Halsmarter“. Alle blieben unverletzt. Erste Untersuchungen ergaben, dass sich kurz vor Stütze 1 vermutlich ein Liftbügel nach oben schleuderte und sich um das Tragseil wickelte. In der Folge verklemmte sich der Bügel am Seil, wodurch die Rollenbatterie der Stütze 1 herausgerissen und um 180° gedreht wurde. Dadurch wurde auch der sogenannte „Tragseilfangschuh“ außer Kraft gesetzt, was zum Absturz des Tragseils führte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.