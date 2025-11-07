Traktor überschlug sich in Tirol bei Absturz mehrmals: Zwei Verletzte

Das Fahrzeug fuhr über den Wegrand hinaus.

Tirol. Ein Traktor hat sich Freitagvormittag in der Wildschönau (Bez. Kufstein) bei einem Absturz über ein steiles Feld mehrmals überschlagen. Dabei wurden der 30-jährige Lenker und sein 25-jähriger Beifahrer verletzt, berichtete die Polizei. Die Zugmaschine war zuvor beim Rückwärtsfahren über den Wegrand hinaus geraten. Am feuchten Untergrund begann die hintere Achse schließlich zu rutschen und der Traktor stürzte ab.

Nachbarn bemerkten den Unfall und setzten den Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verunfallten mit dem Rettungswagen bzw. mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.