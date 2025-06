Wolfabschuss nach mehrerer Risse in unmittelbarer Siedlungsnähe

Im Oberland wurde am Freitag eine weitere Abschussverordnung erlassen.

Tirol. Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch, den 30. April 2025, die Abschussverordnung für einen Risikowolf in mehreren Osttiroler Jagdgebieten erlassen. Diese wurde in der Nacht auf heute, Freitag, von der Jägerschaft erfüllt und wird in weiterer Folge aufgehoben. Das erlegte Tier wird nach Innsbruck an die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gebracht und dort untersucht.Am 8., 11. und 19. April 2025 kam es im Gemeindegebiet von St. Veit in Defereggen wiederholt zu Rissereignissen in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum. Es wurden ein getötetes und ein verletztes Schaf sowie zwei tote Lämmer gefunden, zudem wurden zwei Lämmer sowie ein Mutterschaf als abgängig gemeldet. Anhand von Tupferproben, welche im Zuge der Begutachtungen der Rissereignisse am 8. und 11. April durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt entnommen wurden, konnte eindeutig die DNA eines Wolfes nachgewiesen werden. „Mehrere Rissereignisse in unmittelbarer Siedlungsnähe haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht. Wir haben daher schnell reagiert. Mein Dank gilt der Osttiroler Jägerschaft für ihr schnelles Handeln“, betont Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler.