Zu laut geschrien: Deutscher Wanderer (58) löst Polizei-Großeinsatz aus
© APA

Kamera verloren

Zu laut geschrien: Deutscher Wanderer (58) löst Polizei-Großeinsatz aus

15.09.25, 19:45
Ein Missverständnis hat am Wochenende in Tirol für Aufregung gesorgt. Ein 58-jähriger Deutscher löste beim Wandern versehentlich eine großangelegte Suchaktion der Polizei aus. 

Der Mann war am unterwegs, um den Sonnenuntergang zu fotografieren. Dabei rutschte ihm seine hochpreisige Kamera aus der Hand und stürzte einen Abhang hinunter. Aus Ärger und Schreck schrie der Wanderer laut auf – so laut, dass Passant:innen in der Nähe die Polizei alarmierten. Sie hatten neben den Schreien auch einen dumpfen Knall gehört und vermuteten einen Unfall.

Kurz darauf rückten Einsatzkräfte aus, ein Polizeihubschrauber nahm die Suche aus der Luft auf. Der Wanderer blieb allerdings völlig unverletzt und staunte nicht schlecht, als plötzlich die Polizei vor ihm stand. Zwar hatte er den Rettungshubschrauber über sich bemerkt, doch nicht damit gerechnet, dass dieser seinetwegen unterwegs war.

Die Suchaktion endete damit glimpflich – lediglich die Kamera dürfte endgültig verloren sein.

