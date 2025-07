Zwei Deutsche beim Klettern in Österreich tödlich verunglückt

Zwei Bergsteiger aus Deutschland sind am Montag bei einer Klettertour im Tiroler Vals (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt und nach einer stundenlangen Suchaktion Dienstagnachmittag geborgen worden.

Die 28-jährige Frau und ihr 34-jähriger Begleiter waren im Bereich der Geraer Hütte unterwegs gewesen. Bereits am Vormittag stürzten sie dann am Fußstein Hüttengrat aus bisher unbekannter Ursache ab, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Am nördlichen Wandfuß

Dienstagnachmittag wurden die beiden Alpinisten schließlich am nördlichen Wandfuß des Hüttengrats tot aufgefunden. Das Unwetter, das in der Region am Montag gewütet hatte, stehe jedenfalls nicht in Zusammenhang mit dem Absturz, wurde betont. Dieser habe sich schließlich schon am Vormittag ereignet, also vor den Gewittern. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.

In Seilschaft unterwegs

Die Deutschen waren laut Polizei in einer Seilschaft unterwegs und entsprechend ausgerüstet gewesen. Die Kletterroute sei als mittelschwer einzustufen.

Die beiden Bergsteiger waren entgegen der Erwartungen in den Abendstunden nicht wieder zurück bei der Hütte bzw. ihrem Fahrzeug gewesen. Dienstagfrüh wurde dann von der Bergrettung eine Suchaktion gestartet, auch zwei Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Die Leichen der zwei Deutschen wurden schließlich gegen 14.00 Uhr entdeckt.