Baustellenzaun stürzt auf Pensionistin (71) - Lebensgefahr

Die Wienerin (71) befindet sich nach dem Unfall in kritischem Zustand.

Ein Baustellenzaun ist am späten Mittwochvormittag in Wien-Mariahilf auf eine Pensionistin gestürzt. Die 71-Jährige wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick ereignete sich der Unfall um 11.40 Uhr in der Mariahilfer Straße.

Wie es genau zu dem Unglück kam, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen. Jedenfalls kippte ein Metallzaun auf die 71-Jährige. Passanten starteten Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Die Pensionistin wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befand sich in kritischem Zustand.