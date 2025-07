Pole (24) klaute Sektflaschen - Vier Polizisten verletzt

Der 24-Jährige zerschlug die Flaschen vor dem Tankstellen-Shop.

Eine harte Nacht hat ein Pole (24) Polizisten in Wien-Favoriten beschert. Laut Polizeisprecherin Julia Schick begann in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht alles damit, dass der junge Mann in der Triester Straße in den Shop einer Tankstelle ging, zwei Flaschen Sekt an sich nahm und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Vor der Tankstelle zerschlug er die Flaschen auf dem Boden. Vor den mittlerweile eingetroffenen Polizisten ergriff er die Flucht.

Die Polizisten riefen ihm mehrfach nach, endlich stehen zu bleiben. Das irritierte den polnischen Staatsbürger aber nicht. Er versuchte, auf ein nahe gelegenes Baustellengelände zu flüchten. Dabei scheiterte der 24-Jährige kläglich und beschädigte den Baustellenzaun. Die Uniformierten stoppten ihn und nahmen ihn trotz heftiger Gegenwehr durch Fußtritte und Bisse fest. Drei Beamte wurden leicht verletzt. Die Handschellen klickten dennoch, der 24-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.