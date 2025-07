Feuerwehr musste Betrunkenen (28) von Baum retten

Der Baum-Kletterer kassiert eine Anzeige.

Kein süßes Katzerl, sondern einen stark betrunkenen Ungar hat die Feuerwehr Dienstagabend in Linz von einem Baum gerettet. Der 28-Jährige hatte bereits Nachmittag in einem Lokal für Unruhe gesorgt, um 21.00 Uhr war er am Donaustrand auf einen Baum geklettert und konnte allein nicht mehr herunter.

Die Berufsfeuerwehr Linz - mit zwei Fahrzeugen und elf Mann - holte den 28-Jährigen mit der Drehleiter vom Baum. Der stark Alkoholisierte wurde festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeianhaltezentrum Linz. Er wird wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt und die Einsatzkosten werden ihm in Rechnung gestellt.