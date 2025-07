Schuldig: Urteil im P.-Diddy-Prozess gefallen!

Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs wegen Sexualstraftaten haben die Geschworenen den früheren Rap-Superstar am Mittwoch in New York teilweise schuldig gesprochen.

Das teilte die Jury dem Gericht übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge mit. Konkret erfolgte ein Schuldspruch in den Anklagepunkten zur Prostitution, in den schwerwiegenderen Punkten gab es aber Freisprüche. Combs hatte in dem Prozess häusliche Gewalttaten eingeräumt, die Anklagepunkte aber zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft warf Combs vor, Frauen und Männer sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys genötigt zu haben. Verurteilt wurde er letztlich wegen der Prostitution von Frauen, im schwerwiegendsten Punkt - der Bildung einer kriminellen Vereinigung - wurde seine Schuld jedoch verneint. Auch vom Sexhandel in zwei Fällen wurde er freigesprochen. Mehr Infos in Kürze...