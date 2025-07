Zwei Wanderer nach Unwetter tot aufgefunden

28-Jährige und 34-Jähriger kehrten nicht zur Hütte zurück

Zwei deutsche Wanderer sind nach einer stundenlangen Suchaktion in Tirol am Dienstagnachmittag tot aufgefunden worden. Die 28-jährige Frau und ihr 34-jähriger Begleiter waren im Bereich der Geraer Hütte in Vals (Bezirk Innsbruck-Land) unterwegs, wie die Polizei bekannt gab. Sie wurden während des Unwetters in der Nacht von Montag auf Dienstag vermisst gemeldet, weil sie am Abend weder zu ihrem Fahrzeug noch zur Hütte zurückgekehrt waren.

Bei einer gemeinsamen Suchaktion der Polizei mit der Bergrettung St. Jodok unter dem Einsatz zweier Hubschrauber wurden schließlich die Leichen der zwei Deutschen am nördlichen Wandfuß des Hüttengrades entdeckt.