× Nach Unfall: Verletzte Deutsche (43) von Berg gerettet

Die 43-Jährige konnte nach ihrem Unfall nicht mehr alleine weitergehen.

OÖ. Eine 43-jährige Deutsche war am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu einer Bergtour auf den 1691 Meter hohen Traunstein im Gemeindegebiet von Gmunden aufgebrochen.

Sie hatte die Tour über den Naturfreunde-Steig zum Gipfel und von dort nach einer Rast über den Mairalm-Steig zurück zum Ausgangspunkt geplant. Doch beim Abstieg, beim sogenannten "Bründl" auf einer Höhe von etwa 1260 Meter, knöchelte sie gegen 14.20 Uhr um und konnte nicht mehr weiter.

© Foto Kerschi ×

Zum Glück entdeckten sie andere Bergsteiger, die dort unterwegs waren und verständigten per Notruf den Bergrettungsdienst Gmunden. Der Notarzthubschrauber wurde ebenfalls angefordert. Die Besatzung konnte die 43-Jährige mittels 30 Meter Fix-Tau aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie wurde zum Zwischenlandeplatz am Umkehrplatz und von dort aus in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.