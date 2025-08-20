Alles zu oe24VIP
Canyoningunfall
© Zoom Tirol

Nicht eingehängt

Zwölfjährige bei Canyoningunfall in Tirol verletzt

20.08.25, 09:39 | Aktualisiert: 20.08.25, 11:41
Mädchen hatte sich nicht in das Sicherungsseil eingehängt.

Tirol. Ein zwölfjähriges Mädchen aus Deutschland ist am Dienstag bei einem Canyoningunfall in der Zemmschlucht in Finkenberg im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Das Mädchen hatte eine geführte Tour mit ihren Eltern durch die sogenannte "Blaue Lagune" unternommen. Nach der ersten Abseilstelle hängte sich die Zwölfjährige offenbar entgegen der Anweisungen des Guides nicht wieder in das nächste Sicherungsseil ein und rutschte daraufhin auf dem nassen Gestein aus.

Die verletzte Deutsche konnte die Tour nicht mehr fortsetzen und wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen, informierte die Polizei. Eltern und Tochter waren in einer achtköpfigen Gruppe unterwegs gewesen.

