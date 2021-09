Traiskirchen: Erneut 97 Infektionen in Asylheim

24 Fälle in Erstaufnahmestelle Schwechat - Aufgrund von Laborproblemen keine Angaben über Cluster in Schulen in Niederösterreich.

Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) ist die Zahl der Corona-Infektionen am Donnerstag - nach einem Rückgang am Vortag - erneut auf 97 gestiegen. Damit wurde eine Zunahme um 16 Fälle verzeichnet. In der Asylbetreuungsstelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden 24 positiv Getestete (minus sechs) gemeldet. 14 Fälle wurden bei einem Autozulieferer im Bezirk Scheibbs registriert, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Über Cluster in Schulen könne die Sanitätsbehörde "derzeit keine Aussagen treffen", hieß es. Grund dafür seien Laborprobleme, die zu Verzögerungen bei der Auswertung von Tests geführt haben.