Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kreisverkehr St. Egyden
© Einsatzdoku, Lechner

Drama von St Egyden

Unfalltoter (34) wurde posthum Vater

20.08.25, 11:23 | Aktualisiert: 20.08.25, 13:06
Teilen

Ein tragisches Detail, das zu Herzen geht, wurde jetzt - ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall von St. Egyden am Steinfeld - bekannt. Einer der vier Toten wurde nämlich posthum Vater, seine Frau erfuhr erst nach dem Unfall, dass sie überhaupt schwanger war.

NÖ. Zu dem Horror-Unfall kam es im Mai des Vorjahres im Bezirk Neunkirchen: Ein mit sechs Männern besetzter VW-Pickup fuhr auf der B17 ungebremst in den Kreisverkehr und wurde in den nahen Föhrenwald katapultiert. Vier Bauarbeiter aus Schweden und Lettland starben - oe24 berichtete.

Kreisverkehr St. Egyden
© Einsatzdoku, Lechner

Kreisverkehr St. Egyden
© Einsatzdoku, Lechner

Wie nun die Regional-Plattform MeinBezirk.at aufdeckt, fand das Unfall-Drama von St. Egyden am Steinfeld in Boden in Schweden eine Fortsetzung, die zu Tränen rührt: Demnach machte seine Freundin drei Tage nach dem Ableben von Robin einen Schwangerschaftstest, der positiv war. Acht Monate später, am Donnerstag, den 30. Jänner, wurde Robins Sohn Millión geboren und heuer am 26. Juni getauft - leider als Halbwaise. Genau am selben Tag ein Jahr davor war der 34-Jährige nach Österreich auf Montage gefahren. Auf einer Gedenkseite schreiben Angehörige: "... aber du bist nie nach Hause gekommen, du wirst so vermisst!"

Grab Robin S.

Das Grab von Robin S. in Boden in Schweden.

© zVg

Bekannt geworden ist dieses tragische Detail, weil die Hinterbliebenen in Schweden bis heute keine Informationen darüber erhalten haben, wer am Steuer des Unfallwagens gesessen war und sich deshalb auch an österreichische Medien wandten. Laut MeinBezirk lässt sich dieses Frage – wie aus Polizeikreisen zu hören ist – nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Zwar würden einige Beweise wie ein Video von während der Fahrt dafür sprechen, dass S. selbst den Todes-Pkw gelenkt hatte, aber lückenlos sei diese Beweiskette nicht. 

Warum es letztlich zu dem Todes-Crash - bei dem der VW-Amarok in einen Kreisverkehr gefahren war, daraufhin durch die Luft katapultiert wurde und sich mehrmals überschlug - kam, ist bis heute nicht geklärt. Die Opfer sind neben dem Schweden Robin S. drei Letten, die beiden lebensgefährlich Verletzten waren ebenfalls aus Lettland, alle fünf waren im Alter von 27 bis 34 Jahren, es handelte sich um Arbeitskollegen eines Montagetrupps auf einer Baustelle im Bezirk Neunkirchen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden