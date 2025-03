US-Wiener feuerte mit Gewehr von Dachterrasse

Ein 63-Jähriger machte mit einem Luftdruckgewehr Zielübungen von seiner Dachterrassenwohnung in den Innenhof - und zeigte sich beim Polizeieinsatz uneinsichtig, wobei er voll den Ami raushängen ließ: "Das ist ist Privatgrund. Ich darf das!"

Wien. Geschockte und genervte Anrainer alarmierten am späten Samstagabend die Polizei, weil ein Mann mit einer Waffe im Grätzel beim Theater in der Josefstadt von der Dachterrasse schoss - zu bemerken wäre, dass sich die nächste Dienststelle vom Einsatzort aus gesehen keine 50 Meter vom Mehrparteienhaus in der Fuhrmannsgasse befindet.

Ein Großaufgebot an Polizisten und Beamten der Sondereinheit Wega raste bzw. ging zum Haus, in dem die Schüsse gefallen waren, wobei sogar der ganze Straßenzug vorläufig gesperrt wurde. Als Verdächtiger wurde ein 63-jähriger Wiener und Besitzer einer großzügigen Dachgeschosswohnung ausgeforscht, der offen zugab, Zielübungen in den Innenhof getätigt zu haben.

Da der Mann, der laut oe24-Info seinen zweiten Wohnsitz in Amerika hat und viel Zeit in Übersee verbringt, im legalen Besitz weiterer Schusswaffen war, wurden nicht nur das Luftdruckgewehr, mit dem er in den Hof gefeuert hatte, sondern sein ganzes Waffenarsenal (das er legal besitzt) sichergestellt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen den US-Wiener - der eindringlich an die hierzulande gültigen Waffengesetze erinnert wurde - ausgesprochen. Denn: Der 63-Jährige rechtfertigte sein Verhalten allen Ernstes damit, sich auf Privatgrund befunden zu haben. Er wurde wegen der Ordnungsstörung angezeigt.