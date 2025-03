"Hände hoch!" - 14-Jähriger überfiel Asia-Café

Der Teenie, der vom wehrhaften Café-Inhaber in die Flucht geschlagen wurde, konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Seine Airsoft-Pistole wurde sichergestellt.

OÖ. Mit einer Pistole in der Hand und den Worten "Hände hoch oder ich schieße!" stürmte Samstagabend ein erst 14-jähriger Dreikäsehoch - der sich mit der absolvierten Mutprobe vielleicht die Aufnahme in eine Clique bzw. Jugendbande erhoffte - in ein Café im Stadtteil Auwiesen im Süden von Linz.

Bei der darauffolgenden Rangelei mit dem asiatischen Wirt des Café J. wurde der 40-jährige Gastronom leicht verletzt, der Bursch flüchtete gemeinsam mit anderen Jugendlichen, die vor dem Lokal am Wüstenrotplatz auf ihren Kumpel gewartet hatten.

Wenig später konnte der Teenager in unmittelbarer Nähe des Cafés von einer Polizeistreife festgenommen werden. Ein anderer Jugendlicher - der dem Burschen nicht so wohlgesonnen war - führte die Beamten zur Tatwaffe. Dabei handelte es sich um eine Airsoft-Pistole. Die täuschend echte Handfeuerwaffe wurde sichergestellt und der 14-Jährige bisher nicht amtsbekannte einheimische Linzer wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Ob er auch an die Justiz überstellt wird, ist ungewiss, aber bei einem Ersttäter nicht wahrscheinlich. Laut Exekutive laufen gegen den Schüler Ermittlungen wegen versuchter Nötigung.