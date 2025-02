Valentinstag: Modul-Schüler starten größte Schul-Charity-Aktion

Ein Schülerteam der Tourismusschulen Modul verwandelt zum Valentinstag am 14. und 15. Februar das Hotel Savoyen Vienna in Wien 3 ein „Theaterhotel“ und lädt zu einem Charity-Konzert zugunsten des Entwicklungsprojekts „Stein auf Stein“.

„Erstmals hat das MODUL die Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung der Veranstaltung „Das Theaterhotel“ übernommen. Wir freuen uns sehr, das größte Schul-Charity-Event Österreichs zugunsten des Entwicklungshilfeprojektes „Stein auf Stein“ zu organisieren“, erklärt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL der WK Wien.



Alles Bühne: Das Valentinstags-Programm 2025

• Am Valentinstag, Freitag, den 14.2.2025, findet um 19 Uhr ein Konzert mit den Strottern und dem Velvet Elevator Orchester statt. MODUL-Schüler bieten Getränke und Brötchen an.

• Am Samstag, den 15.2.2025, findet um 11 Uhr die Matinee „Die Welt, ein Chanson: Jaques Brel trifft Ferdinand Raimund“ mit Michael Dangl & Christoph Pauli und Maria Köstinger als Gast statt. MODUL-Schüler bereiten ein 4-gängiges Lunch-Menü zu

Die Tickets für „Das Theaterhotel“ können ab sofort unter www.dastheaterhotel.at/tickets gebucht werden

Die Modul-Schüler arbeiten auch an einer „ÖkoEvent“-Zertifizierung für „Das Theaterhotel“. © Modul/Ludwig Schedl ×

Das Theaterhotel reloaded by MODUL„Das Theaterhotel“ wurde 2008 als Verein von Helmut Kuchernig-Hoffmann, Lehrer an der Tourismusschule Bergheidengasse, und Schauspieler Otto Tausig gegründet. Schauplatz für erlesene Kulinarik, die hohe Gastgeberkunst des Tourismusnachwuchs und qualitativ hochwertige Bühnenprogramme ist seit Projektbeginn das Hotel Savoyen Vienna mit Platz für 1000 Gäste. Entwickelt und durchgeführt werden die Charity-Events von dem Modul-Schülern und dem Lehrkörper und darüber hinaus arbeiten die Schüler in ihren Klassenzimmern neben den Eventabläufen auch an einer „ÖkoEvent“-Zertifizierung für „Das Theaterhotel“. www.modul.at