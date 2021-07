Vergewaltigung: Maturant (19) unter Verdacht

Vergewaltigung auf Matura-Reise in Kroatien: Ein Österreicher sitzt in Haft.

Wien. Schockierende Berichte über Handgreiflichkeiten und sexuelle Belästigungen gegenüber Party-Gästen beim legendären X-Jam-Festival in Kroatien (Lanterna) kursieren seit Tagen im Netz. Auch österreichische Maturanten, die in großer Zahl vor Ort sind, beklagten das Verhalten vor allem von Security-Mitarbeitern.

Jetzt bestätigte die Polizei laut Medienberichten den bislang schlimmsten Vorfall: Am 7. Juli soll während des Festivals eine junge Österreicherin brutal missbraucht worden sein. Unter Verdacht: ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Österreich. Seit 8. Juli soll er sich in Untersuchungshaft vor Ort befinden. Sowohl Opfer als auch Täter sollen wegen der Matura-Reise in Kroatien gewesen sein.

Zwei weitere Anzeigen

Zwei weitere Anzeigen wegen sexuellen Belästigungen beschäftigen ebenfalls die Polizei. Der Veranstalter des Festivals hat interne Untersuchungen eingeleitet, will die Vorwürfe gegen seine einheimischen aber auch österreichischen Sicherheitsleute klären. Angeblich seien mitunter zwielichtige Leute eingestellt worden.

Mit der Vergewaltigung hat die Security jedoch nichts zu tun. Ob sich Opfer und Täter zuvor schon kannten, soll jetzt geklärt werden.