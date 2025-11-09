Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Selma T.
© Facebook/Österreich findet euch

Seit Tagen abgängig

Vermisstes Mädchen: Wer hat Selma T. (16) gesehen?

09.11.25, 13:32
Teilen

Seit einer Woche wird eine 16-Jährige aus Steyr vermisst.

Oberösterreich. Seit dem 2. November wird die 16-jährige Selma T. aus Steyr vermisst, wie "Österreich findet euch" via Facebook berichtet. Laut der Plattform gab es am 4. November eine letzte Kontobewegung im 19. Wiener Bezirk, was darauf hindeutet, dass sich die Jugendliche zuletzt in Wien aufgehalten haben könnte.

Selma ist zwischen 160 und 165 Zentimeter groß, hat hellbraunes Haar und ein Nasenpiercing auf der rechten Seite. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Felljacke und Nike-Schuhe.

Die Plattform "Österreich findet euch" bittet "bei Sichtungen oder Hinweisen" die Polizei zu verständigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden