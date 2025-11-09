Vermisstes Mädchen: Wer hat Selma T. (16) gesehen?

Seit einer Woche wird eine 16-Jährige aus Steyr vermisst.

Oberösterreich. Seit dem 2. November wird die 16-jährige Selma T. aus Steyr vermisst, wie "Österreich findet euch" via Facebook berichtet. Laut der Plattform gab es am 4. November eine letzte Kontobewegung im 19. Wiener Bezirk, was darauf hindeutet, dass sich die Jugendliche zuletzt in Wien aufgehalten haben könnte.

Selma ist zwischen 160 und 165 Zentimeter groß, hat hellbraunes Haar und ein Nasenpiercing auf der rechten Seite. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Felljacke und Nike-Schuhe.

Die Plattform "Österreich findet euch" bittet "bei Sichtungen oder Hinweisen" die Polizei zu verständigen.