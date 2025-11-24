Mit Baseballschläger: Trio attackierte Security bei Einbruch in Supermarkt

Die Täter flüchteten über einen Lieferanteneingang.

Drei vermummte Personen haben am späten Sonntagabend einen Security-Mitarbeiter in einer Supermarkt-Filiale im Tiroler Kufstein im Zuge eines versuchten Diebstahls mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand angegriffen. Der 36-Jährige blieb unverletzt, die Täter flüchteten durch den Lieferantenzugang. Sie ließen eine Tasche mit offenbar gestohlenen Lebensmitteln zurück, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen waren im Gange.

Der Security-Mann hatte angegeben, dass er aufgrund einer Alarmmeldung zu der Filiale gefahren war. Dort stieß er im Treppenhaus des Lagerbereiches auf die drei Vermummten. Diese attackierten ihn sofort verbal und gingen mit dem besagten Gegenstand auf ihn los, hieß es.

Daraufhin flüchtete der Mann und hielt die Eingangstüre zu. Den Tätern gelang jedoch die Flucht. Sie dürften vermutlich durch einen nicht versperrten Lieferanteneingang in das Gebäude gelangt sein. Die Tat ereignete sich gegen 21.00 Uhr.