Villach-Terror: Zwei schwer verletzte Teenies (15) noch auf der Intensivstation

Die beiden 15-Jährigen müssen noch immer rund um die Uhr medizinisch versorgt werden.

Der Syrer Ahmad G.(23) richtete am Samstag gezielt ein Blutbad in Villach an. Die schwere Messerattacke überlebte der HTL-Schüler Alex nicht. Neben ihm waren auch zwei weitere Schüler, einer der 15-Jährigen dürfte die gleiche Schule in Klagenfurt wie das Todesopfer besucht haben, angegriffen worden. Beide Teenies befinden sich noch immer auf der Intensivstation, müssen also rund um die Uhr medizinisch betreut werden. Einer von ihnen erlitt einen Bauchstich, dessen Folgen ihn ein Leben lang Probleme bereiten könnten.

Der Koch eines Villacher Innenstadt-Lokals, der am Samstag eingreifen wollte, um zu helfen, konnte mittlerweile aus der Intensivmedizin auf die Intermediate Care -das Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation- verlegt werden.

Trauermarsch am Dienstagabend

Am Abend findet um 18 Uhr ein Gedenkmarsch für den 14-jährigen HTL-Schüler, der völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Unter anderem sind Landeshauptmann Kaiser als auch Alexander Schallenberg vor Ort, um gemeinsam mit der Bevölkerung um Alex zu trauern.