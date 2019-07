Mann attackierte Freundin: 21-Jährige im Krankenhaus verstorben

Die 21-Jährige, die von ihrem Freund attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde, ist heute im Krankenhaus verstorben.

Nach der lebensgefährlichen Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg ist die Frau im Krankenhaus Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der APA. Gegen den Tatverdächtigen, ihren 24-jährigen Lebensgefährten, wurden indes Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen.

Über die Verhängung der beantragten Untersuchungshaft gegen den Mann werde am Sonntag entschieden, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Heinz Rusch. Der Tatverdächtige konnte am Samstag aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht vernommen werden. Indes wurde auch eine Obduktion der Leiche angeordnet.