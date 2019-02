Türke (34) tötet Sozialbeamten mit Messer-Stich

Vorarlberg. Heute um 15.15 Uhr hat ein 34-jähriger Asylwerber aus der Türkei dem Leiter des Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn mit einem Messer in den Hals gestochen. Das Opfer starb an den Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter ist daraufhin geflüchtet, konnte aber von der Polizei nach einer halben Stunde gefasst werden, wie oe24 erfuhr. Am Abend findet die Einvernahme statt.

Der mit einem Messer bewaffnete Mann betrat gegen 15.15 Uhr die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft und attackierte den Mitarbeiter. Anschließend flüchtete der in Lustenau wohnhafte 34-Jährige zu Fuß. Gegen 15.45 Uhr wurde er von einer Streife gefasst und festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren laut Fitz vorerst völlig unklar.

Zuvor verbale Auseinandersetzung

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Susanne Dilp war der Täter am Nachmittag mehrmals bei der Bezirkshauptmannschaft vorstellig geworden. Dabei kam es auch zu verbalen Auseinandersetzungen. "Offenbar wurde das Anliegen des 34-Jährigen nicht so erfüllt, wie er es sich vorgestellt hat", sagte Dilp. Was den 34-Jährigen letztlich aber zum Zustechen veranlasste, blieb vorerst weiter unklar.

Das Opfer wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass es noch an Ort und Stelle verstarb. Die Identität des Getöteten wurde von der Polizei zunächst nicht bekanntgegeben. Großfahndung erfolgreich Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Etwa eine halbe Stunde nach der Tat wurde der Gesuchte im Bereich des Kulturhauses Dornbirn von einer Polizeistreife gefasst und festgenommen. Da sich der Verdächtige bei der Tat selbst verletzte, zog er laut Polizeiangaben, eine Blutspur bis zum Ort der Festnahme. Er wurde anschließend in das Landeskriminalamt nach Bregenz gebracht, wo die Ermittlungen aufgenommen wurden und eine erste Einvernahme anstand.

Die Ermittlungen wurden laut Dilp an das Landeskriminalamt übergeben, das mit der Einvernahme des 34-Jährigen unverzüglich am frühen Mittwochabend begann. Detailliertere Aussagen etwa zum Motiv des 34-Jährigen waren am Mittwoch aber nicht mehr zu erwarten.

BH-Mitarbeiter schockiert

Die Bezirkshauptmannschafts-Mitarbeiter verließen nach der Tat in Gruppen das Gebäude. Sie sind tief schockiert und werden von einem Kriseninterventionsteam behandelt. Die Spurensicherung ist im Gebäude und untersucht den Tatort.

Landeshauptmann Wallner tief bestürzt

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion "tief betroffen und bestürzt" und brach seine Brüssel-Reise unverzüglich ab, um nach Vorarlberg zurückzukehren. Das Land reagierte auf die tödliche Attacke mit einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen im Vorarlberger Landhaus und in den Bezirkshauptmannschaften. Alle Eingänge würden nun bereits von privaten Sicherheitsfirmen überwacht, hieß es.

Larissa Eckhardt