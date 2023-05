Alkoholisierter Autofahrer prallte in Vorarlberg gegen Baum

Lenker, der mit über zwei Promille am Steuer saß, wollte angeblich einer Katze ausweichen

In Vorarlberg ist am Samstag ein Alko-Lenker mit einem Baum kollidiert. Er habe einer Katze ausweichen wollen, erklärte der Mann laut Polizeiangaben. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zu dem Unfall kam es gegen 21.40 Uhr auf einer Straße in Gaißau (Bez. Bregenz). Der Autofahrer kam dabei von der Straße ab, streifte einen Zaun und prallte dann gegen einen Baum. Ein Alkomat-Test habe einen Wert von 2,06 Promille ergeben, so die Vorarlberger Polizei.