Boot explodiert in Bodensee-Hafen

Ein Boot ist am späten Freitagnachmittag im Zollhafen in Hard am Bodensee (Bezirk Bregenz) ausgebrannt.

Bei der Einfahrt in den Hafen gab es eine Explosion im Motorraum, der Brand breitete sich sehr schnell auf das gesamte Boot aus, berichtete die Polizei. Der 29-jährige Schiffsführer konnte sich in Sicherheit bringen. Das Boot trieb bis zum Eintreffen der Feuerwehr in der Mitte des Hafenbeckens. Die Feuerwehr konnte den Brand dann rasch löschen. Weil das Boot so schwer beschädigt war, gerieten beim Auswassern geringe Mengen mineralölhaltiger Stoffe in den Bodensee. Die Verschmutzung wurde von der Feuerwehr beseitigt, es habe keine Gefahr für das Gewässer bestanden, berichtete die Polizei.