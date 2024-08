Kleinflugzeug-Absturz: Suche nach Maschine abgebrochen

Von der Fluggastzelle fehlte weiterhin jede Spur, laut Polizei wird die Absturzstelle in sehr steilem Gelände vermutet.

Bregenz/Brand. Die Suche nach dem am Montag bei Brand (Bez. Bludenz) abgestürzten Kleinflugzeug ist am Nachmittag kurz nach 17.30 Uhr aus Sicherheitsgründen ausgesetzt worden und soll morgen, Dienstag, ihre Fortsetzung finden. Von der Fluggastzelle fehlte weiterhin jede Spur, laut Polizei wird die Absturzstelle in sehr steilem Gelände vermutet. Die Maschine war vermutlich in Genua gestartet und nach Straubing (Bayern) unterwegs, es soll sich eine Person an Bord befunden haben.

Dichter Nebel erschwerte den ganzen Tag über den Such- und Rettungseinsatz in hochalpinem Gelände. Helikopter konnten nicht aufsteigen. Es waren rund 200 Personen von Bergrettung, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei an der Suche nach dem verunglückten Kleinflugzeug beteiligt.

Lauten Knall wahrgenommen

Mehrere Personen hatten in der betroffenen Gegend kurz nach 10.00 Uhr ein Flugzeug gehört und nahmen kurz darauf einen lauten Knall wahr. In Annahme eines Absturzes wurde die große Suchaktion gestartet. Die Mannschaften fanden aber bisher nur einzelne Wrackteile, die eigentliche Absturzstelle mit der Fluggastzelle wurde bisher nicht lokalisiert. Die Maschine ging im Bereich der Unteren Brüggele Alpe und damit in hochalpinem Gelände nieder.