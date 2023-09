Messer-Attacke in Feldkirch: 35-Jähriger niedergestochen

Am Samstag ist es in der Innenstadt von Feldkirch zu einem folgenschweren Streit gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein 35-jähriger Mann gegen 14.10 Uhr in der Wichnergasse nahe des Bahnhofs einen Gleichaltrigen unvermittelt attackiert und mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper schwer verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß und konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Opfer außer Lebensgefahr

Das Opfer wurde im Landeskrankenhaus Feldkirch notfallmedizinisch behandelt und befindet sich außer Lebensgefahr. Das Motiv ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Personen die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg (059/133 80 3333) zu melden.