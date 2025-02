Mopedfahrer (16) starb nach Crash mit Fußgänger

Der Zweiradfahrer fuhr frontal auf den 15-jährigen Fußgänger zu.

Ein Unfall, in den zwei Teenies involviert waren, endete in Vorarlberg tödlich. Der 16-jährige Mopedfahrer war mit einem Jugendlichen (15) auf der Lindauer Straße in Hörbranz, Bezirk Bregenz, zusammengeprallt. Dieser hatte gerade die Straße überquert, als der Crash passierte.

Im Spital gestorben

Während der junge Fußgänger an den Straßenrand geschleudert und verletzt wurde, stürzte der Mopedfahrer zu Boden und gegen einen Zaun. Der 16-Jährige wurde dermaßen schwer am Kopf verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Warum es zu dem Zusammenprall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Mopeds an.