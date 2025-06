Schwere Unwetter: 19 Menschen saßen in Gondel fest

Kurze, aber heftige Unwetter haben in Vorarlberg am Nachmittag über 90 Feuerwehreinsätze nach sich gezogen.

Besonders betroffen war laut der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) der Bezirk Dornbirn, wo Sturmböen Bäume umrissen und Dächer beschädigten. In Dornbirn wurde die Karrenseilbahn in Mitleidenschaft gezogen. Laut Vorarlberger Medien saßen 19 Fahrgäste und ein Hund in einer Gondel fest. Ein Seil war aus der Führung gesprungen, hieß es.

Laut Angaben der RFL gegenüber der APA waren alle Personen wohlauf, diese würden nun von Bergrettung, Feuerwehr und Polizei geborgen, hieß es kurz vor 17.00 Uhr. Die Gondel sei sicher und könne nicht abstürzen. Infolge des Unwetters kam es im Zugverkehr zu Verzögerungen.

Laut den ÖBB wurde zwischen Dornbirn und Wolfurt (Bez. Bregenz) eine Oberleitung beschädigt, man habe nur ein Gleis zur Verfügung und damit vorerst eingeschränkte Kapazitäten. An der Behebung des Problems werde bereits gearbeitet, so ein Sprecher gegen 17.00 Uhr.