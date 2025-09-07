Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Rettungssirene
© getty

In Vorarlberg

Tödlicher Frontalzusammenstoß fordert ein Leben

07.09.25, 22:45
Teilen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Vorarlberg.

Ein 66-jähriger aus Baden-Württemberg kam laut Polizei auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Bezau in Mellau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Bregenz gelenkt wurde. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Seine Beifahrerin wurde geborgen, erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der 66-jährige Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er wurde vor Ort erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Seine Beifahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden