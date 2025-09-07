Tödlicher Frontalzusammenstoß fordert ein Leben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Vorarlberg.

Ein 66-jähriger aus Baden-Württemberg kam laut Polizei auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Bezau in Mellau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Bregenz gelenkt wurde. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Seine Beifahrerin wurde geborgen, erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der 66-jährige Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er wurde vor Ort erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Seine Beifahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.